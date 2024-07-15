#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Впервые за 70 лет на Кольцевой линии метро Москвы появится новая станция
15 июля
Впервые за 70 лет на Кольцевой линии метро Москвы появится новая станция
Мэр Москвы Собянин анонсировал строительство...
КАМАЗ запускает новые модели – вот что известно!
15 июля
КАМАЗ запускает новые модели – вот что известно!
Семейство КАМАЗ К5 пополнилось двумя новыми...
Продукция Газпромнефть-СМ победила в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»
15 июля
Продукция Газпромнефть-СМ победила в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»
Масла и смазки производства «Газпромнефть –...

Какие машины с пробегом чаще всего выбирают россияне — эксперты выяснили

Lada Granta возглавила рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом в России

Самой популярной моделью на вторичном рынке России стала отечественная Lada Granta от АВТОВАЗа. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Авито Авто».

Они проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на автомобили с пробегом, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 года. Выяснилось, что чаще всего покупатели интересовались легковыми автомобилями российского и корейского производства, а Lada Granta возглавила рейтинг популярности.

Lada Granta
Lada Granta

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Большой тест народных кроссоверов: что взять за 2 миллиона?

Согласно данным «Авито Авто», количество дилеров на рынке в первом полугодии 2024 года выросло на 29,4% – это более чем на 1,5 тыс. компаний в сравнении с итогами аналогичного периода в прошлом году. Количество предложений на рынке по машинам с пробегом выросло на 18,7% год к году.

В топ-5 марок с пробегом лидирует Lada: доля бренда в предложении составляет 11,7%, а количество объявлений за год выросло на 38,3%. На втором месте – южнокорейская Kia, на ее долю пришлось 10,7% всех предложений дилеров. А количество объявлений о продаже этой марки год от года выросло на 13,5%. На третьем месте – Hyundai с долей 8,8% при росте 11,2%. Топ-5 замыкают Toyota (доля 6,7%, рост 2%, и Volkswagen – доля 5,2% при росте числа объявлений на 13,4%.

Что касается конкретных марок, то лидером по спросу тоже стала Lada, ее доля составляет 13,4% всего спроса на дилерские авто с пробегом. На втором месте Kia с 8,9%, а на третьем – Hyundai с 8,1%. Затем идут Toyota (7,1%) и Volkswagen (5,3%). Самой востребованной моделью стала Lada Granta: ее доля по спросу – 3,1%, затем идут Hyundai Solaris (2,7%), Kia Rio (2,5%), Lada Vesta и Toyota Camry – у каждой по 1,9% от спроса. В топ-10 вошли также Volkswagen Polo, Ford Focus, Lada Priora, Skoda Octavia и Kia Sportage. Самый динамичный показатель спроса у Lada Vesta – рост составил 19,2% год к году.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Лидером по количеству объявлений дилеров стала Lada Granta: на нее пришлось 3,5% от всего количества. У Hyundai Solaris 3%, Kia Rio – 2,8%. На четвертом и пятом местах Lada Vesta (2%) и Volkswagen Polo (1,9%). Также отличились динамикой роста по объявлениям Lada Granta (67,4% год к году), Kia Rio (59,9%) и Lada Vesta (57,8%).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | «За рулем»
15.07.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-36