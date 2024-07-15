Какие машины с пробегом чаще всего выбирают россияне — эксперты выяснили

Lada Granta возглавила рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом в России

Самой популярной моделью на вторичном рынке России стала отечественная Lada Granta от АВТОВАЗа. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Авито Авто».

Они проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на автомобили с пробегом, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 года. Выяснилось, что чаще всего покупатели интересовались легковыми автомобилями российского и корейского производства, а Lada Granta возглавила рейтинг популярности.

Lada Granta

Согласно данным «Авито Авто», количество дилеров на рынке в первом полугодии 2024 года выросло на 29,4% – это более чем на 1,5 тыс. компаний в сравнении с итогами аналогичного периода в прошлом году. Количество предложений на рынке по машинам с пробегом выросло на 18,7% год к году.

В топ-5 марок с пробегом лидирует Lada: доля бренда в предложении составляет 11,7%, а количество объявлений за год выросло на 38,3%. На втором месте – южнокорейская Kia, на ее долю пришлось 10,7% всех предложений дилеров. А количество объявлений о продаже этой марки год от года выросло на 13,5%. На третьем месте – Hyundai с долей 8,8% при росте 11,2%. Топ-5 замыкают Toyota (доля 6,7%, рост 2%, и Volkswagen – доля 5,2% при росте числа объявлений на 13,4%.

Что касается конкретных марок, то лидером по спросу тоже стала Lada, ее доля составляет 13,4% всего спроса на дилерские авто с пробегом. На втором месте Kia с 8,9%, а на третьем – Hyundai с 8,1%. Затем идут Toyota (7,1%) и Volkswagen (5,3%). Самой востребованной моделью стала Lada Granta: ее доля по спросу – 3,1%, затем идут Hyundai Solaris (2,7%), Kia Rio (2,5%), Lada Vesta и Toyota Camry – у каждой по 1,9% от спроса. В топ-10 вошли также Volkswagen Polo, Ford Focus, Lada Priora, Skoda Octavia и Kia Sportage. Самый динамичный показатель спроса у Lada Vesta – рост составил 19,2% год к году.

Лидером по количеству объявлений дилеров стала Lada Granta: на нее пришлось 3,5% от всего количества. У Hyundai Solaris 3%, Kia Rio – 2,8%. На четвертом и пятом местах Lada Vesta (2%) и Volkswagen Polo (1,9%). Также отличились динамикой роста по объявлениям Lada Granta (67,4% год к году), Kia Rio (59,9%) и Lada Vesta (57,8%).

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Источник: Российская газета