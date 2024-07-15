Машины с такими номерами на границе будут конфисковывать — решение властей
Власти Латвии с 16 июля 2024 года запрещают въезд в свою страну транспортным средствам с белорусскими номерами из России и Белоруссии. Об этом сообщила латвийская служба государственных доходов.
«С 0.01 (совпадает с мск) завтрашнего дня, 16 июля, лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами – легковые автомобили – запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией», – говорится в тексте официального сообщения.
Кроме того, отмечается, что в случае, если владелец машины откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, «может быть принято решение о конфискации транспортного средства».
Власти Латвии сослались на то, что решение о запрете принимается «в соответствии с законодательством Евросоюза и разъяснениями Еврокомиссии». Примечательно, что этот запрет не будет распространяться на автомобили официальных делегаций и дипломатических представительств.
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Источник: РИА Новости
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