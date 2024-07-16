Вот как вымогают деньги при покупке новых «китайцев» — не попадитесь!

В Красноярске отдали под суд посредника в покупке машины из Казахстана

В Красноярске завершилось следствие по уголовному делу о мошенничестве, которое было совершено под предлогом посредничества в покупке китайского автомобиля. Обвинение было предъявлено ранее судимому местному жителю 1985 года рождения. Полиция считает, что он занимался перегоном машин, и в апреле прошлого года к нему обратился клиент, попросивший купить в Казахстане и доставить ему внедорожник Exeed VX стоимостью 3,4 млн рублей.

Заметим, что сейчас Exeed VX официально стоит в России 4 190 000 рублей, и то – это «цена со звездочкой» на официальном сайте. В общем, обвиняемый согласился, заключил с обратившимся к нему покупателем договор и взял деньги. При этом обязательства он выполнять не собирался, считает следствие.

«Спустя 45 дней по истечении указанных в соглашении сроков выполнения заказа недобросовестный посредник начал убеждать покупателя, что из-за изменения курса валюты продавец увеличил цену автомобиля, и попросил доплатить. Однако потерпевший понял, что был обманут, и обратился в полицию», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полиция поймала афериста и передала следствию, которое возбудило в отношении него дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас материалы этого дела уже переданы в суд, а фигурант находится под подпиской о невыезде и ожидает вынесения приговора.

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Источник: МВД Медиа