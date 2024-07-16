Китайцы отказываются от кнопок в пользу «сенсоров». Реакция российских водителей
У нас на тест-драйве побывал новый китайский автомобиль – и вызвал массу вопросов. Некоторые из них были настолько животрепещущими, что мы, предвосхищая большой рассказ о машине, выложили в сообщество «За рулем» в VK клип по теме. А вопрос такой: правильно ли отказываться от физических кнопок для таких функций, как, например, управление люком в крыше?
В «нашем» авто он открывается и закрывается только с планшета на передней панели – если еще не видели, гляньте видео...
Реакция подписчиков не заставила себя ждать – вопрос оказался наболевшим. Приводим самые яркие и характерные комментарии.
«А почему нет? Вполне себе норм реализация и лишних кнопок городить не нужно. Молодцы китайцы, что тут сказать», – пишет Mark Miller.
«Это нормально, если ты этим пользуешься на стоячем автомобиле. В движении что-то искать – просто небезопасно», – отвечает Людвиг Аристархович.
«Почему бы не продублировать открывание люка на физическую кнопку в привычном месте. В движении гораздо удобнее физическая», – соглашается Mr Joy.
«Как владелец авто с панорамой утверждаю, что хоть у меня и кнопка, и находится она сверху, но даже в инструкции прям ярко выделено, что запрещено регулировать настройки люка в движении», – сообщает Евгений Свободин.
«А зачем люк нужен? Может хоть кто-то внятно объяснить?», – спрашивает Владимир Антонов.
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Кстати, не считают сенсоры хорошей и всезаменяющей идеей во многих компаниях – например, в BMW, Volkswagen и Honda. А теперь самое время рассказать, что же это за автомобиль-то такой побывал у нас в гостях? Этот седан крупнее Весты и стоит дешевле подавляющего большинства китайских машин в России. Читайте наш большой тест-драйв!
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