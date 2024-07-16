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Такой эффект на мокрой трассе заканчивается ДТП: что делать и как предотвратить

Эксперт Хайцеэр объяснил, как избежать ДТП при аквапланировании во время дождя

Во время сильного дождя на трассе зачастую возникает эффект аквапланирования, он может стать причиной серьезного ДТП. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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Он подчеркнул, что некоторые водители забывают снижать скорость при движении по мокрой дороге, именно несоблюдение этого правила может привести к аварии.

«Риск аквапланирования возникает, например, во время сильного дождя или в лужах после него. На дороге образуется водяной налет, автомобиль влетает на него, сцепление с дорогой теряется, и машина как будто скользит по этой воде, взлетает, как глиссирующий катер. В этой ситуации ее поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, ни на что. Чаще всего аквапланирование заканчивается ДТП», – объяснил эксперт.

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Водитель в такой ситуации теряет контроль над управлением автомобиля из-за высокой скорости или нестандартного размера шин, подчеркивает Хайцеэр.

«Такое может случиться уже на скорости 60-70 км/ч, ближе к 80. Или если покрышки не успевают отводить воду из-под колес по специальным бороздкам. Особенно часто это происходит у тех, у кого резина более широкая, нештатного размера. Когда машину производят, то рассчитывают, что она давит на поверхность дороги с определенным усилием, сцепляется с ней. И если вы увеличиваете поверхность сцепления, то удельное давление на грунт снижается, и, соответственно, риски возрастают», – объясняет специалист.

В такой ситуации главное не паниковать, не пытаться тормозить или выворачивать руль. Необходимо плавно сбросить скорость и удерживать руль в одном положении, советует Хайцеэр.

«Нужно ориентироваться по ситуации, попытаться дозировать газ, не ускоряться и не замедляться резко. Но еще раз: ужас в том, что аквапланирование – это потеря сцепления с дорогой, а значит, фактически вы висите некоторое время над асфальтом, и сделать что-то эффективное в этом положении невозможно», – констатирует эксперт.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно просто снизить скорость движения во время дождя или на мокрой трассе, подытожил Хайцеэр.

Источник: radiosputnik.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
16.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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