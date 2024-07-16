Такой эффект на мокрой трассе заканчивается ДТП: что делать и как предотвратить
Во время сильного дождя на трассе зачастую возникает эффект аквапланирования, он может стать причиной серьезного ДТП. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Он подчеркнул, что некоторые водители забывают снижать скорость при движении по мокрой дороге, именно несоблюдение этого правила может привести к аварии.
«Риск аквапланирования возникает, например, во время сильного дождя или в лужах после него. На дороге образуется водяной налет, автомобиль влетает на него, сцепление с дорогой теряется, и машина как будто скользит по этой воде, взлетает, как глиссирующий катер. В этой ситуации ее поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, ни на что. Чаще всего аквапланирование заканчивается ДТП», – объяснил эксперт.
Водитель в такой ситуации теряет контроль над управлением автомобиля из-за высокой скорости или нестандартного размера шин, подчеркивает Хайцеэр.
«Такое может случиться уже на скорости 60-70 км/ч, ближе к 80. Или если покрышки не успевают отводить воду из-под колес по специальным бороздкам. Особенно часто это происходит у тех, у кого резина более широкая, нештатного размера. Когда машину производят, то рассчитывают, что она давит на поверхность дороги с определенным усилием, сцепляется с ней. И если вы увеличиваете поверхность сцепления, то удельное давление на грунт снижается, и, соответственно, риски возрастают», – объясняет специалист.
В такой ситуации главное не паниковать, не пытаться тормозить или выворачивать руль. Необходимо плавно сбросить скорость и удерживать руль в одном положении, советует Хайцеэр.
«Нужно ориентироваться по ситуации, попытаться дозировать газ, не ускоряться и не замедляться резко. Но еще раз: ужас в том, что аквапланирование – это потеря сцепления с дорогой, а значит, фактически вы висите некоторое время над асфальтом, и сделать что-то эффективное в этом положении невозможно», – констатирует эксперт.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно просто снизить скорость движения во время дождя или на мокрой трассе, подытожил Хайцеэр.
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Источник: radiosputnik.ru
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