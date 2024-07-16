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Porsche Panamera установил рекорд, обогнав Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+

Гибридный спорткар Porsche Panamera установил новый рекорд Нюрбургринга

Спорткар Porsche Panamera установил новый рекорд на Нюрбургринге. Еще не представленная официально новая версия Panamera с гибридной силовой установкой на базе V8 проехала круг на легендарной трассе за рекордные 7 минут 24,17 секунды.

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Porsche Panamera
Porsche Panamera

Предсерийная гибридная модель Porsche Panamera стала самым быстрым автомобилем представительского класса, который тестировали на Нюрбургринге. Porsche не раскрывает характеристики спорткара, но известно, что он оснащен 21-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 и революционной подвеской Active Ride, которая впервые дебютировала на Panamera в начале этого года.

Установивший рекорд автомобиль оказался примерно на три секунды быстрее предыдущего рекордсмена в лице четырехдверного Mercedes-AMG GT63 S.

Porsche Panamera
Porsche Panamera

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

Источник: Motor1.com

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Ушакова Ирина
Фото:motor1
Количество просмотров 1
16.07.2024
Фото:motor1
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