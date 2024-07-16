Porsche Panamera установил рекорд, обогнав Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+

Гибридный спорткар Porsche Panamera установил новый рекорд Нюрбургринга

Спорткар Porsche Panamera установил новый рекорд на Нюрбургринге. Еще не представленная официально новая версия Panamera с гибридной силовой установкой на базе V8 проехала круг на легендарной трассе за рекордные 7 минут 24,17 секунды.

Porsche Panamera

Предсерийная гибридная модель Porsche Panamera стала самым быстрым автомобилем представительского класса, который тестировали на Нюрбургринге. Porsche не раскрывает характеристики спорткара, но известно, что он оснащен 21-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 и революционной подвеской Active Ride, которая впервые дебютировала на Panamera в начале этого года.

Установивший рекорд автомобиль оказался примерно на три секунды быстрее предыдущего рекордсмена в лице четырехдверного Mercedes-AMG GT63 S.

Porsche Panamera

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Источник: Motor1.com