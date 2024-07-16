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Ввоз возрастных машин в ЕАЭС могут запретить — есть такая инициатива

Власти Казахстана хотят добиться запрета ввоза в ЕАЭС автомобилей старше 7 лет

Власти Казахстана хотят предложить странам-участницам Евразийского экономического союза запретить импорт автомобилей старше семи лет. Об этом рассказал директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства республики Адилбек Бектибаев. Новость об этом появилась в казахстанских СМИ.

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«Было предложение от участников рабочей группы – ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше семи лет. Мы рады бы это сделать, и, соответственно, мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент», – объяснил директор департамента.

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Если все страны единогласно поддержат инициативу Казахстана, ввозить такие транспортные средства на территорию экономического объединения больше не будут, убежден Бектибаев.

Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая полномочиями международной правосубъектности. В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
16.07.2024
Фото:Depositphotos
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