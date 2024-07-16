Эта стерлядь не ушла от тюменских инспекторов ДПС (видео)

Инспекторы ДПС задержали мужчину за незаконный вылов 99 стерлядей из реки Тобол

Мужчину, грузившего странные мешки в автомобиль на берегу реки Тобол, заметили инспекторы ДПС, которые патрулировали дорогу недалеко от села Карачино Тюменской области. Когда полицейские подъехали и начали разбираться, выяснилось, что в тюках находится 99 рыб семейства осетровых – стерляди.

«48-летний житель Тобольска пояснил, что выловил стерлядь при помощи сетей, одолжив лодку с мотором у знакомого. Закончив рыбалку, он позвонил товарищу и попросил приехать за ним, чтобы транспортировать улов. Возле прибывшей машины его и застали полицейские», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Мужчина уверял, что выловил рыбу исключительно для личного употребления, но уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ на него все же завели. Полиция посчитала, что ущерб составил 450 тыс. рублей.

Напомним, стерлядь относится к осетровым, ее вылов на данный момент запрещен, штраф за это составляет до 5000 руб. (статья 8.37 часть 2 КоАП РФ), а кроме того, оплачивается ущерб – 4572 руб. за каждый выловленный экземпляр. Если стерлядь попалась вам случайно, нужно снять ее с крючка и выпустить в водоем.

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Источник: МВД Медиа