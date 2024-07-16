Развод на деньги в домовом чате: в России появились новые схемы мошенничества

В МВД предупредили о мошенничествах с продажей парковочных мест в домовых чатах

В России нечистые на руку дельцы придумали новую схему обмана населения – при помощи общедомовых чатов в мессенджерах. Об этом предупредили эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники от имени соседей продают парковочные места во дворе, а после получения предоплаты благополучно исчезают. Также аферисты продают несуществующие излишки строительных материалов или технику по привлекательным ценам или предлагают услуги по ремонту квартир по предоплате.

Кроме того, известны случаи со сбором денег на содержание бездомных животных или лечение больных детей. Причем такая «благотворительность» всегда сопровождается в постах различными фотографиями, которые, конечно, не соответствуют действительности.

«Чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию», – советуют россиянам.

В связи с этими фактами мошенничества населению советуют быть предельно внимательными к различного рода объявлениям.

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Источник: Вестник Киберполиции России