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Развод на деньги в домовом чате: в России появились новые схемы мошенничества

В МВД предупредили о мошенничествах с продажей парковочных мест в домовых чатах

В России нечистые на руку дельцы придумали новую схему обмана населения – при помощи общедомовых чатов в мессенджерах. Об этом предупредили эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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Мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники от имени соседей продают парковочные места во дворе, а после получения предоплаты благополучно исчезают. Также аферисты продают несуществующие излишки строительных материалов или технику по привлекательным ценам или предлагают услуги по ремонту квартир по предоплате.

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Кроме того, известны случаи со сбором денег на содержание бездомных животных или лечение больных детей. Причем такая «благотворительность» всегда сопровождается в постах различными фотографиями, которые, конечно, не соответствуют действительности.

«Чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию», – советуют россиянам.

В связи с этими фактами мошенничества населению советуют быть предельно внимательными к различного рода объявлениям.

Источник: Вестник Киберполиции России

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
16.07.2024
Фото:Depositphotos
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