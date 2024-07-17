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На благо водителю: эти приборы чаще всего врут в машине

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, какие приборы часто врут в машине

Случается, что приборы в машине врут, и этому есть причины, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По его словам, существует запрограммированное «вранье» приборов: некоторые указатели осознанно завышают или занижают показания по разным причинам. Это делается на благо водителям.

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Так, спидометр показывает на 5-10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил ее, пояснил специалист. Также врет датчик температуры охлаждающей жидкости, который, наоборот, показывает при исправной системе 90 градусов, хотя реальная рабочая температура – около 110, чтобы не пугать водителя.

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Но случаются и реальные проблемы с приборами. Зачастую они возникают, если машина была залита водой или из-за агрессивного стиля вождения. Тогда требуется диагностика в автосервисе.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:freepik / diana.grytsku
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