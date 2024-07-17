На благо водителю: эти приборы чаще всего врут в машине

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, какие приборы часто врут в машине

Случается, что приборы в машине врут, и этому есть причины, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По его словам, существует запрограммированное «вранье» приборов: некоторые указатели осознанно завышают или занижают показания по разным причинам. Это делается на благо водителям.

Так, спидометр показывает на 5-10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил ее, пояснил специалист. Также врет датчик температуры охлаждающей жидкости, который, наоборот, показывает при исправной системе 90 градусов, хотя реальная рабочая температура – около 110, чтобы не пугать водителя.

Но случаются и реальные проблемы с приборами. Зачастую они возникают, если машина была залита водой или из-за агрессивного стиля вождения. Тогда требуется диагностика в автосервисе.

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Источник: Российская газета