Полиция отслеживает самокатчиков-нарушителей по соцсетям — вот как это работает

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, перевозившего двоих детей на электросамокате

Похоже, за электросамокатчиков берутся всерьез – во всяком случае, такое впечатление возникает на фоне последних событий в обеих столицах. Сразу вслед за инцидентом (а точнее – прецедентом!) в Москве стало известно о происшествии в Санкт-Петербурге. Там полиция разыскивает мужчину, который перевозил на электросамокате двоих детей.

«Сотрудники полиции выявили в интернете видеозапись, запечатлевшую, как у здания Центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге мужчина перевозит на электросамокате двоих детей. Одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк добавила, что сейчас полицейские устанавливают личность нарушителя, подвергшего опасности жизнь и здоровье несовершеннолетних, за что он будет привлечен к ответственности. Напомним, накануне стало известно, что в Москве судебные приставы впервые изъяли электросамокат у студента, наехавшего на пожилую женщину.

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Источник: МВД Медиа