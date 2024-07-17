Полиция отслеживает самокатчиков-нарушителей по соцсетям — вот как это работает
Похоже, за электросамокатчиков берутся всерьез – во всяком случае, такое впечатление возникает на фоне последних событий в обеих столицах. Сразу вслед за инцидентом (а точнее – прецедентом!) в Москве стало известно о происшествии в Санкт-Петербурге. Там полиция разыскивает мужчину, который перевозил на электросамокате двоих детей.
«Сотрудники полиции выявили в интернете видеозапись, запечатлевшую, как у здания Центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге мужчина перевозит на электросамокате двоих детей. Одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк добавила, что сейчас полицейские устанавливают личность нарушителя, подвергшего опасности жизнь и здоровье несовершеннолетних, за что он будет привлечен к ответственности. Напомним, накануне стало известно, что в Москве судебные приставы впервые изъяли электросамокат у студента, наехавшего на пожилую женщину.
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Источник: МВД Медиа
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