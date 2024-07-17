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Полиция отслеживает самокатчиков-нарушителей по соцсетям — вот как это работает

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, перевозившего двоих детей на электросамокате

Похоже, за электросамокатчиков берутся всерьез – во всяком случае, такое впечатление возникает на фоне последних событий в обеих столицах. Сразу вслед за инцидентом (а точнее – прецедентом!) в Москве стало известно о происшествии в Санкт-Петербурге. Там полиция разыскивает мужчину, который перевозил на электросамокате двоих детей.

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«Сотрудники полиции выявили в интернете видеозапись, запечатлевшую, как у здания Центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге мужчина перевозит на электросамокате двоих детей. Одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Волк добавила, что сейчас полицейские устанавливают личность нарушителя, подвергшего опасности жизнь и здоровье несовершеннолетних, за что он будет привлечен к ответственности. Напомним, накануне стало известно, что в Москве судебные приставы впервые изъяли электросамокат у студента, наехавшего на пожилую женщину.

Источник: МВД Медиа

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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