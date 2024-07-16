Прецедент: судебные приставы впервые изъяли электросамокат у виновника аварии
После дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы судебные приставы изъяли электросамокат у виновника аварии – студента-дизайнера. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Уточняется, что мужчина, управляя электросамокатом в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пожилую женщину.
«В связи с повторным характером правонарушения суд <...> постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства», – говорится в сообщении ведомства.
Суд при вынесении приговора руководствовался статьей 264.1 Уголовного кодекса. В итоге, теперь молодому человеку нельзя управлять транспортными средствами в течение полутора лет. Это первый случай в столице, когда электросамокат изъят в доход государства после ДТП.
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Источник: r77.fssp.gov.ru
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