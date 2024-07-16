Новая версия кроссовера Exeed RX появилась у российских дилеров: известна цена
Российские дилеры начали получать кроссоверы Exeed RX с АКП, сообщили представители дилерского центра «Санрайз Групп Пискаревский». Директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов полагает, что версия с АКП станет дополнительным преимуществом для автомобиля. На нее будет приходиться около 30% в объеме продаж модели, прогнозирует он.
Exeed RX в единственной комплектации Premium стоит 5,55 млн рублей. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin. До «сотни» автомобиль разгоняется за 8,6 с.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: «Автостат»
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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