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Новая версия кроссовера Exeed RX появилась у российских дилеров: известна цена

В России начались продажи кроссовера Exeed RX с классической АКП Aisin

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Российские дилеры начали получать кроссоверы Exeed RX с АКП, сообщили представители дилерского центра «Санрайз Групп Пискаревский». Директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов полагает, что версия с АКП станет дополнительным преимуществом для автомобиля. На нее будет приходиться около 30% в объеме продаж модели, прогнозирует он.

Exeed RX
Exeed RX
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Exeed RX в единственной комплектации Premium стоит 5,55 млн рублей. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin. До «сотни» автомобиль разгоняется за 8,6 с.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 2
16.07.2024
Фото:Exeed
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