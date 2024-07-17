Эту модель в линейке Chery эксперт назвал самой надежной на рынке России

Носко: Chery Tiggo 7 и Ford Focus с пробегом — самые надежные авто на рынке РФ

Из представленных сегодня на российском рынке новых автомобилей самым надежным можно назвать кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а с пробегом – Ford Focus. Таким мнением поделился руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

«Владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервис. Однако в 99% случаев проблемы возникают с электроникой. При этом жалоб на работу двигателя и роботизированной коробки передач нет, хотя авто продается довольно давно. Цена – от 2,5 млн рублей за модели этого года», – подчеркивает эксперт.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Ford Focus отличается хорошей ремонтопригодностью, речь идет о модели с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л, а также версиях с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л, перечисляет Носко. Такой автомобиль на рынке предлагают в среднем по цене 500 тыс. рублей – это цена за машину старше 15 лет и с большим пробегом, уточняет эксперт.

По мнению Носко, сейчас есть достаточно большой выбор надежных автомобилей, из новинок можно отдать предпочтение «китайцам», ввезенным по официальным каналам. Как правило, они адаптированы к российским условиям, а серийное производство позволяет оперативно устранять какие-то выявленные недочеты.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Что касается машин с пробегом, надежными являются относительно свежие иномарки до пяти лет, цены на них стартуют от 1 млн рублей, отмечает Носко. Но и за 500 тыс. рублей можно найти «неубитый» экземпляр, если выбирать из брендов, которые на протяжении долгого времени были представлены в России – Renault, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia, подытожил эксперт.

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Источник: 1prime.ru