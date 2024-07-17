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Два пешехода и младенец попали в больницу после наезда мотоциклиста

В Башкирии мотоциклист сбил двух пешеходов и младенца

В Башкирии 16-летний водитель мотоцикла сбил на обочине двух пешеходов, идущих с 4-месячным ребенком на руках. Авария произошла в двенадцатом часу ночи в Мелеузовском районе на улице Центральная села Дарьино.

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Мотоциклом Motoland XR 250 управлял парень, он сбил пешеходов. Все участники ДТП госпитализированы. Пострадавшая 17-летняя девушка скончалась.

По факту инцидента прокуратура Башкирии проводит проверку.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Госавтоинспекция Башкирии

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:МВД Медиа
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