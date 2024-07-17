Два пешехода и младенец попали в больницу после наезда мотоциклиста
В Башкирии 16-летний водитель мотоцикла сбил на обочине двух пешеходов, идущих с 4-месячным ребенком на руках. Авария произошла в двенадцатом часу ночи в Мелеузовском районе на улице Центральная села Дарьино.
Мотоциклом Motoland XR 250 управлял парень, он сбил пешеходов. Все участники ДТП госпитализированы. Пострадавшая 17-летняя девушка скончалась.
По факту инцидента прокуратура Башкирии проводит проверку.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: Госавтоинспекция Башкирии
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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