Пятеро туристов пострадали в ДТП на Кубани
В Каневском районе Кубани произошла авария, есть пострадавшие. ДТП произошло накануне около 11:00 на трассе Краснодар – Ейск. Водитель, управлявший Chevrolet Cruze, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Subaru, ехавшему во встречном направлении.
В ДТП пострадали пять человек – жители Ростовской и Московской областей. Всех участников происшествия, из которых двое детей семи и десяти лет, с травмами доставили в Каневскую центральную районную больницу.
Проводится расследование. Специалисты выясняют причину и обстоятельства инцидента.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: отдел МВД России по Каневскому району
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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