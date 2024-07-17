Пятеро туристов пострадали в ДТП на Кубани

На Кубани в аварии с иномарками пострадали пять человек

В Каневском районе Кубани произошла авария, есть пострадавшие. ДТП произошло накануне около 11:00 на трассе Краснодар – Ейск. Водитель, управлявший Chevrolet Cruze, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Subaru, ехавшему во встречном направлении.

В ДТП пострадали пять человек – жители Ростовской и Московской областей. Всех участников происшествия, из которых двое детей семи и десяти лет, с травмами доставили в Каневскую центральную районную больницу.

Проводится расследование. Специалисты выясняют причину и обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: отдел МВД России по Каневскому району