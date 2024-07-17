В китайских городах запустили беспилотные маршрутки

Hongqi начала тестировать беспилотные мини-автобусы в Китае

В китайских мегаполисах появились беспилотные маршрутные автобусы Hongqi. Они были замечены в Шанхае и Шэньчжэне.

В автомбусе установлены металлические поручни, диваны и потолочный экран. Есть красная кнопка, вероятно, для аварийной остановки.

Салон вмещает до 10 человек. Дизайн выполнен в стилистике актуальных моделей Hongqi.

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Источник: carnewschina.com