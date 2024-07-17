В китайских городах запустили беспилотные маршрутки
Hongqi начала тестировать беспилотные мини-автобусы в Китае
В китайских мегаполисах появились беспилотные маршрутные автобусы Hongqi. Они были замечены в Шанхае и Шэньчжэне.
В автомбусе установлены металлические поручни, диваны и потолочный экран. Есть красная кнопка, вероятно, для аварийной остановки.
Салон вмещает до 10 человек. Дизайн выполнен в стилистике актуальных моделей Hongqi.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: carnewschina.com
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Фото:CarNewsChina
17.07.2024
Фото:CarNewsChina
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