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В китайских городах запустили беспилотные маршрутки

Hongqi начала тестировать беспилотные мини-автобусы в Китае

В китайских мегаполисах появились беспилотные маршрутные автобусы Hongqi. Они были замечены в Шанхае и Шэньчжэне.

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В автомбусе установлены металлические поручни, диваны и потолочный экран. Есть красная кнопка, вероятно, для аварийной остановки.

Салон вмещает до 10 человек. Дизайн выполнен в стилистике актуальных моделей Hongqi.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: carnewschina.com

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
17.07.2024
Фото:CarNewsChina
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