Changan явил миру новый стильный и очень экономичный седан

Представлен новый подключаемый гибридный седан Changan Nevo A05

Китайский автопроизводитель Changan представил обновленную версию своего гибридного седана Nevo A05. Эта модель, сохраняя узнаваемый стиль, получила ряд существенных изменений, которые могут привлечь внимание как экономных, так и требовательных автолюбителей.

Changan Nevo A05

Nevo A05 демонстрирует сдержанную эволюцию дизайна, сохраняя элементы предыдущей версии. Передняя часть характеризуется закрытой решеткой радиатора, острыми фарами и центральным размещением логотипа Changan. А вот задняя часть претерпела существенную трансформацию, получив новую сквозную светодиодную оптику, которая придает автомобилю более современный и динамичный вид.

Changan Nevo A05

Новая версия Nevo A05 сохраняет свои габариты: 4785х1840х1460 мм при колесной базе 2765 мм. Автомобиль доступен с шинами размерностью 215/55R17 или 225/45R18, что обеспечивает комфорт и устойчивость на дороге.

Nevo A05 по-прежнему оснащен подключаемой гибридной системой, сочетающей в себе 1,5-литровый атмосферный двигатель Blue Whale (JL469Q1) мощностью 97 л. с. с электродвигателем (TZ270XY551) мощностью 212 л. с. В качестве аккумулятора используется литий-железо-фосфатная батарея от совместного предприятия CATL-Changan.

Changan Nevo A05

Максимальная скорость Nevo A05 составляет 185 км/ч. К сожалению, точные показатели емкости аккумулятора и запаса хода пока не разглашаются производителем.

Несмотря на отсутствие подробной информации об обновленной версии, предыдущее поколение Nevo A05 уже завоевало определенную популярность на рынке. В июне 2023 года было продано 5041 единица модели, что составило 1,59% доли рынка компактных седанов Китая. Общий объем продаж линейки Changan Nevo в первой половине 2024 года составил 72 968 автомобилей, а в июне было реализовано 15 171 автомобиль, что на 12% больше, чем в мае.

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Источник: CarNewsChina