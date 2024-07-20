Changan явил миру новый стильный и очень экономичный седан
Китайский автопроизводитель Changan представил обновленную версию своего гибридного седана Nevo A05. Эта модель, сохраняя узнаваемый стиль, получила ряд существенных изменений, которые могут привлечь внимание как экономных, так и требовательных автолюбителей.
Nevo A05 демонстрирует сдержанную эволюцию дизайна, сохраняя элементы предыдущей версии. Передняя часть характеризуется закрытой решеткой радиатора, острыми фарами и центральным размещением логотипа Changan. А вот задняя часть претерпела существенную трансформацию, получив новую сквозную светодиодную оптику, которая придает автомобилю более современный и динамичный вид.
Новая версия Nevo A05 сохраняет свои габариты: 4785х1840х1460 мм при колесной базе 2765 мм. Автомобиль доступен с шинами размерностью 215/55R17 или 225/45R18, что обеспечивает комфорт и устойчивость на дороге.
Nevo A05 по-прежнему оснащен подключаемой гибридной системой, сочетающей в себе 1,5-литровый атмосферный двигатель Blue Whale (JL469Q1) мощностью 97 л. с. с электродвигателем (TZ270XY551) мощностью 212 л. с. В качестве аккумулятора используется литий-железо-фосфатная батарея от совместного предприятия CATL-Changan.
Максимальная скорость Nevo A05 составляет 185 км/ч. К сожалению, точные показатели емкости аккумулятора и запаса хода пока не разглашаются производителем.
Несмотря на отсутствие подробной информации об обновленной версии, предыдущее поколение Nevo A05 уже завоевало определенную популярность на рынке. В июне 2023 года было продано 5041 единица модели, что составило 1,59% доли рынка компактных седанов Китая. Общий объем продаж линейки Changan Nevo в первой половине 2024 года составил 72 968 автомобилей, а в июне было реализовано 15 171 автомобиль, что на 12% больше, чем в мае.
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Источник: CarNewsChina
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