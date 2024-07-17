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Общение по мобильному во время управления авто чревато не только штрафом — ГАИ

В ГАИ напомнили об опасности общения по телефону во время управления машиной

В Госавтоинспекции МВД России напомнили водителям о высоком риске ДТП при использовании мобильного телефона за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Запрет на использование телефона, не оборудованного специальным устройством, оставляющим руки водителя свободными во время движения, регламентируется пунктом 2.7 Правил дорожного движения, напомнили в ГАИ. За нарушение этого правила автовладельцу грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

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По словам заместителя начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД РФ полковника полиции Антона Белана, во время использования водителем телефона риск попадания в ДТП возрастает в разы.

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Причем не только из-за того, что у водителя заняты руки – общение по мобильному телефону во время управления автомобилем снижает концентрацию и контроль за ситуацией на дороге.

Это необдуманное действие за рулем, водитель игнорирует значения дорожных знаков, разметки и сигналов светофора.

«В этом случае водитель полностью "выключается" из дорожной ситуации, и может как сам совершать заведомо опасные маневры, так и неосознанно дезориентировать других участников движения, уверенных, что впереди или сбоку движущийся водитель управляет автомобилем, соблюдая ПДД. Резкая остановка, неаккуратное движение рулем во время перестроения, излишне сниженная скорость, которую часто выбирают те, кто решает отправить сообщение за рулем, могут привести к автоаварии», – объясняет полковник.

Наиболее критичными являются ситуации, когда водители транспортных средств пишут сообщения по телефону во время движения. При этом самым приемлемым вариантом общения по телефону является разговор в припаркованном по всем правилам автомобиле, подчеркивают в ведомстве.

Источник: Telegram-канал ГИБДД России

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
17.07.2024
Фото:freepik / freepik
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