Не поверите: эта машина 2016-2017 гг. за 500 тыс. рублей имеет неограниченный ресурс

Названы 5 машин за 500 тыс. рублей с неограниченным ресурсом

На вторичном рынке можно найти надежные машины с практически неограниченным ресурсом даже при наличии небольшого бюджета. Менеджер одного из автосалонов перечислил пять таких моделей.

Lada Granta

Lada Granta

Речь идет именно о модели 2016-2017 годов выпуска. Это недорогой и функциональный автомобиль с недорогим обслуживанием, с которым почти не возникает проблем. Даже если она и возникнет, машину можно отремонтировать самостоятельно, тем более запчасти всегда есть в наличии.

Ford Focus

Ford Focus

Ford Focus 2007-2009 выпуска, лучше отдать предпочтение версии с двигателем объемом 1,6 л и механической КП. У машины хорошая комплектация, а также приемлемый ценник в части обслуживания.

Peugeot 308

Peugeot 308

Высокий уровень надежности у модели выпуска с 2007 по 2009 годы. На рынке иномарка очень востребована, поэтому с ее перепродажей не должно возникнуть проблем. Очень неприхотлива модель с мотором объемом 1,6 л и механической КП.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo

Для повседневного использования очень подходит модель 2010-2012 годов сборки. Это простой и несложный в обслуживании автомобиль, его отличает комфорт и отличная надежная ходовая часть.

Nissan Almera

Nissan Almera

Эта машина не так востребована на вторичном рынке, но при этом хорошо оснащена и отличается очень ресурсным двигателем. Кроме того – бюджетное обслуживание гарантировано. За бюджет в 500 тысяч рублей модель доступна в исполнении 2012-2013 годов выпуска.

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Источник: cenyavto.com