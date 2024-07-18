Этот флагманский кроссовер удостоился высшего балла безопасности в краш-тестах

Aito M9 от Huawei и Seres признан самым безопасным в Китае по итогам краш-тестов

Электрический кроссовер Aito M9 2024 совместной разработки Huawei и Seres удостоился высшей оценки безопасности по результатам краш-тестов C-NCAP. Тесты проводил Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC), модель показала лучший результат среди всех автомобилей, прошедших испытания в Китае.

Aito M9

Отмечается, что Aito M9 удалось обойти даже своего основного конкурента Li Auto L9. Кроссовер Aito M9 представляет собой полноразмерный SUV, его габариты 5230х1999х1800 мм, размер колесной базы 3110 мм. Электрокар оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 530 л.с. и аккумулятором емкостью 100 кВтч, благодаря которым запас хода достигает 630 км по местному стандарту CLTC.

Что касается цены, то она составляет от 469 800 до 569 800 юаней (примерно 5,6-6,8 млн рублей по текущему курсу). По результатам краш-тестов Aito M9 получил 93,9% – это на 11,2% выше среднего показателя автомобилей, принимавших участие в испытаниях еще в 2021 году.

Самые высокие результаты Aito M9 продемонстрировал в категории защиты пассажиров – 96,98%, а также активной безопасности (97,79%). Самым низким оказался показатель защиты пешеходов (75,38%), но даже при таких данных это выше среднего уровня на 3,2%. Отмечается, что после старта продаж в феврале 2023 года и по июль 2023 года уже реализовано 58 823 единицы Aito M9, такие итоги наглядно свидетельствует о высоком спросе на модель на китайском рынке.

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Источник: CarNewsChina