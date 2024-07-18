Все как вы хотели: производитель не будет оснащать машины поддельными системами

Audi из-за жалоб клиентов избавится от поддельных выхлопных систем

Немецкий автопроизводитель Audi анонсировал решение об отказе от использования декоративных выхлопных патрубков в автомобилях. Этому решению предшествовал анализ обратной связи от клиентов, недовольных таким дизайнерским решением.

Теперь все будущие модели, построенные на новой платформе PPC, будут оснащать только функциональными выхлопными патрубками, заверили в компании. Речь идет о моделях A5 Sedan и A5 Avant (универсал), а также их спортивных версиях S5. Есть планы оснащать и другие модели, включая Q5, A7, Q7 и их S-версии. При этом пока нет понимания, будет ли это новшество применяться к более доступным моделям, построенным на платформе MQB. В настоящее время рассматривается выпуск нового трехрядного внедорожника Q9, его называют конкурентом BMW X7 и Mercedes GLS.

Ранее стало известно, что немецкий производитель обновил системы наименования моделей. Теперь все нечетные номера присваиваются только автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, а четные – электрокарам. В частности, модель A4 уступила место новой A5, а следующее поколение A6 с бензиновыми и дизельными ДВС переименуют в A7. Благодаря этому компания выпустит полностью электрический A6, а также меньший по размеру электромобиль A4. Но установка реальных выхлопных труб продлится недолго, уже к 2033 году Audi намерена полностью перейти на выпуск электрических автомобилей.

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Источник: Motor1