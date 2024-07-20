Малышу стало плохо — пришлось пересаживать в машину полиции (видео)

В Москве полицейские экстренно доставили в больницу полуторагодовалого ребенка

Сотрудники столичной ППС старшие сержанты Михаил Черашев и Максим Дубовик проявили лучшие профессиональные качества – подтверждением тому служит видео в конце этой заметки. Они доставили в больницу семью с совсем маленьким ребенком. Малышу потребовалась срочная медицинская помощь во время поездки с мамой и папой по городу. Именно полиция помогла родителям.

«В ходе несения службы в Котляковском проезде к сотрудникам полиции обратились взволнованные супруги. Они пояснили, что у их полуторогодовалого сына внезапно ухудшилось самочувствие, начались судороги и он почти не дышит. Оценив обстановку, Михаил Черашев и Максим Дубовик пересадили родителей с малышом в патрульный автомобиль и оперативно доставили семью в медицинскую организацию», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Как впоследствии отмечали медики, своевременная медицинская помощь была оказана мальчику именно благодаря грамотным действиям полицейских. Жизни малыша ничего не угрожает, он в порядке. А родители сердечно благодарят сотрудников ППС.

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Источник: МВД Медиа