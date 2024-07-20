#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Малышу стало плохо — пришлось пересаживать в машину полиции (видео)
20 июля
Малышу стало плохо — пришлось пересаживать в машину полиции (видео)
В Москве полицейские экстренно доставили в...
Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов
20 июля
Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов
На Кубе запустили трансфер на уникальных...
Эмблема «POER» отражается от правого стекла крайне неудачно.
20 июля
Странная особенность китайского внедорожника: раздражающая и небезопасная
«За рулем» проводит длительный тест пикапа...

Малышу стало плохо — пришлось пересаживать в машину полиции (видео)

В Москве полицейские экстренно доставили в больницу полуторагодовалого ребенка

Сотрудники столичной ППС старшие сержанты Михаил Черашев и Максим Дубовик проявили лучшие профессиональные качества – подтверждением тому служит видео в конце этой заметки. Они доставили в больницу семью с совсем маленьким ребенком. Малышу потребовалась срочная медицинская помощь во время поездки с мамой и папой по городу. Именно полиция помогла родителям.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«В ходе несения службы в Котляковском проезде к сотрудникам полиции обратились взволнованные супруги. Они пояснили, что у их полуторогодовалого сына внезапно ухудшилось самочувствие, начались судороги и он почти не дышит. Оценив обстановку, Михаил Черашев и Максим Дубовик пересадили родителей с малышом в патрульный автомобиль и оперативно доставили семью в медицинскую организацию», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Как впоследствии отмечали медики, своевременная медицинская помощь была оказана мальчику именно благодаря грамотным действиям полицейских. Жизни малыша ничего не угрожает, он в порядке. А родители сердечно благодарят сотрудников ППС.

Источник: МВД Медиа

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
20.07.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0