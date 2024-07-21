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Тюнинг грузовиков ЗИЛ – просто невероятные тачки! (видео)

Блогер показал, как тюнингуют советские грузовики марки ЗИЛ на Кубе

Пришло время вновь обратиться к теме тюнинга грузовиков ЗИЛ, ведь тема эта поистине неисчерпаема. Эти машины уже ушли в историю, выпускавший их завод практически стерт с лица Земли, а грузовики продолжают бороздить просторы, вызвать восторг и любовь – и сподвигать на техническое творчество.

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Причем не только у нас в стране, но и за рубежом. Как вы наверняка знаете, СССР долгое время сотрудничал с Кубой в плане поставок туда наших автомобилей, а климат на Острове свободы такой, что техника прекрасно сохраняется долгие десятилетия, не ржавея.

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Но годы все же берут свое – и оставаясь «живыми», эти машины все же меняются. Например, один кубинский «зиловод» владеет фургоном для перевозки скота, снабженным внушительным передним обтекателем. А под ним – и вовсе сказка.

Кабина (и, вероятно, рама) сохранилась от ЗИЛ-130, но приобрела оригинальный бампер, новые обводы решетки и… расширители колесных арок, потому что мост тут куда шире штатного! Наклейка «Dodge» на морде может указывать на возможного донора – американская марка выпускала среднетоннажники в 1950-60-х… Смотрим!

Источник: AUTO VIDEO

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Иннокентий Кишкурно
Фото:YouTube
21.07.2024
Фото:YouTube
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