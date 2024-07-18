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Chery Tiggo 7 Pro Max будут 5 суток кружить по ЦКАД: в чем смысл?

Компания Chery проведет публичные испытания мотора обновленного Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery проведет публичные ресурсные испытания силового агрегата обновленного кроссовера Tiggo 7 Pro Max. За процедурой будут наблюдать официальные представители Книги рекордов России.

Испытания будут проходить на ЦКАД. Три серийных автомобиля под управлением сменяющих друг друга 12 тест-пилотов будут ездить по кольцевой магистрали пяти суток подряд, испытание начнется 22 июля.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
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Пополнять запас бензина планируется каждые 500 км. В ходе теста двигатели машин будут кратковременно остановлены только на АЗС, так как это необходимо по регламенту заправочных станций. Водители будут меняться каждые два часа пути. Естественное охлаждение силового агрегата будет минимальным на фоне летней жары.

Этот тест имеет цель публично продемонстрировать и доказать техническую надежность автомобилей бренда Chery, пояснили в компании.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 2
18.07.2024
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 7 Pro

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