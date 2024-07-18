Столкновение «Ласточки» и машины под Петербургом унесло жизни четырех человек
В Ленинградской области СК возбудил уголовное дело после столкновения электропоезда «Ласточка» с легковушкой на переезде Октябрьской железной дороги.
Ранее сообщалось, что днем 17 июля на ж/д переезде у станции Дивенская в Гатчинском районе легковой автомобиль Renault, несмотря на загоревшийся запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути. В итоге произошло столкновение легковушки с электропоездом «Ласточка», направляющимся из Петербурга в Псков. Авария унесла жизни четырех человек, ехавших в иномарке, в том числе двоих детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Им займутся сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел.
Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.
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Источник: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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