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Столкновение «Ласточки» и машины под Петербургом унесло жизни четырех человек

СК возбудил дело после смертельной аварии с поездом в Ленинградской области

В Ленинградской области СК возбудил уголовное дело после столкновения электропоезда «Ласточка» с легковушкой на переезде Октябрьской железной дороги.

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Ранее сообщалось, что днем 17 июля на ж/д переезде у станции Дивенская в Гатчинском районе легковой автомобиль Renault, несмотря на загоревшийся запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути. В итоге произошло столкновение легковушки с электропоездом «Ласточка», направляющимся из Петербурга в Псков. Авария унесла жизни четырех человек, ехавших в иномарке, в том числе двоих детей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Им займутся сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:СУ СК РФ
18.07.2024
Фото:СУ СК РФ
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