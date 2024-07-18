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Планируете быстро продать машину? Тогда ни в коем случае не делайте этого

Эксперт Рязанов рассказал, что нельзя делать с машиной перед продажей

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Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что не нужно делать с машиной, если вы планируете продавать ее. Так, ни в коем случае нельзя ремонтировать (тем более самим) вмятины и крупные сколы. Покрытие кузова станет неравномерным, и покупатель может заподозрить последствия аварии, даже если ее не было в действительности.

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Также не нужно менять техжидкости, например, масло, и мыть подкапотное пространство, потому что тогда покупатель может подумать, что есть утечки, и начнет сбивать цену.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
18.07.2024
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
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