Планируете быстро продать машину? Тогда ни в коем случае не делайте этого
Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что не нужно делать с машиной, если вы планируете продавать ее. Так, ни в коем случае нельзя ремонтировать (тем более самим) вмятины и крупные сколы. Покрытие кузова станет неравномерным, и покупатель может заподозрить последствия аварии, даже если ее не было в действительности.
Также не нужно менять техжидкости, например, масло, и мыть подкапотное пространство, потому что тогда покупатель может подумать, что есть утечки, и начнет сбивать цену.
Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Российская газета
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?