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Иногда покупка битой машин бывает выгодной — рассказываем, как можно сэкономить

Эксперт Беспалов поделился секретом, какие машины после ДТП покупать выгодно

Иногда при просмотре объявлений о продаже автомобилей, побывавших в ДТП, можно найти достойный вариант для покупки. Об этом рассказал подборщик запчастей автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов.

Он подчеркивает, что сам лично выкупает подобные автомобили относительно небольшого возраста для их последующего восстановления. Причем сумма восстановления и выгода в таком случае может быть в два и более раза.

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«Например, мое недавнее приобретение – двухлетний Volkswagen Tiguan Allspace. "В идеал" Volkswagen удалось вывести за 300 тыс. рублей, включая окраску всей передней части, выгода составила примерно 700 тыс. рублей», – уточнил специалист.

Беспалов подчеркивает, что для восстановления машины он использовал собственное оборудование. Но без качественной дефектовки он не советует выкупать такие машины, потому что их ремонт может не оправдать ожиданий.

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«Чтобы решаться на такие авантюры, перед покупкой важно провести тщательную дефектовку, дабы точно знать бюджет на запасные части. Смотришь машину, составляешь список, потом считаешь итоговую сумму», – советует специалист.

Тем, у кого нет возможности провести дефектовку, Беспалов рекомендует покупать машину с мелкими повреждениями. В этом случае можно неплохо сбавить цену, при этом на восстановление потратить порядка 50 тыс. рублей.

Можно также обратить внимание на варианты с крупными повреждениями, элементы у которых легкозаменяемы. Или машины, побывавшие в небольших ДТП, после которых ремонт повреждений будет несложным и недорогим, подытожил Беспалов.

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Источник: Quto

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
18.07.2024
Фото:Depositphotos
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