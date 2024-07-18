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В Совфеде хотят обязать «серые» кикшеринги через суд выплачивать нанесенный ущерб

Сенатор Шейкин призвал ужесточить проверку подлинности профиля в кикшеринге

В России нужно ужесточить процедуру проверки аккаунтов пользователей сервисов кикшеринга, чтобы исключить возможность использования украденных аккаунтов. Такую инициативу предложил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

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Он убежден, что все нелегальные сервисы по прокату средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо блокировать, а их пользователей привлекать к ответственности. Кроме того, сенатор предлагает, чтобы кикшеринговые компании возмещали ущерб в судебном порядке при нарушении правил использования. А пользователей необходимо информировать о рисках, связанных с использованием нелегальных сервисов кикшеринга.

«В основе этой проблемы лежит простая истина: люди, приобретая серые аккаунты, сознательно идут на риск. Они прекрасно понимают, что таким образом избегают идентификации, а значит, и ответственности за свои действия», – подчеркивает сенатор.

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В случаях с нелегальными сервисами кикшеринга есть риск использования их детьми, пользователя СИМ нельзя идентифицировать, есть риски мошенничества, нет страховки, смартфоны подвержены вирусам из-за мобильного приложения кикшеринга, перечисляет Шейкин.

Шейкин также считает, что сервисы кикшеринга должны самостоятельно выявлять серые сервисы. Таким образом можно оперативно реагировать на факты нарушения и предотвращать их, подытожил сенатор.

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Источник: Парламентская газета

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Фото:АГН «Москва»
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18.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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