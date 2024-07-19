Популярный премиальный «китаец» подорожал в России: известна цена

Внедорожник Tank 500 подорожал на 1,4 млн рублей со старта продаж в России

Премиальный китайский внедорожник Tank 500 подорожал на 1,4 млн руб. с начала продаж в РФ. Теперь его цена стартует от 6 499 000 руб. без учета скидок в версии Adventure, которая была базовой в момент его дебюта в России.

Весной 2023 года, когда внедорожник появился на российском рынке, его стоимость начиналась от 5 099 000 руб. в аналогичной версии Adventure без учета скидок.

Tank 500

Tank 500 в комплектации Premium также подорожал на 1,4 млн руб. В 2023 году машина стоила 5 699 000 руб., а сейчас 7 099 000 руб.

Размеры внедорожника: 4878х1934х1905 мм при колесной базе 2850 мм.

С момента начала продаж в России у Tank 500 появилось также две дополнительные версии. Первая называется Urban, она оснащается гибридным двигателем и по стоимости равна базовой версии Adventure.

Вторая называется Blacktrail, она получила бензиновый 6-цилиндровый двигатель V6 c увеличенной мощностью, полностью черный дизайн экстерьера с красными акцентными тормозными суппортами и большой запас хода без дозаправки за счет дополнительного топливного бака. В такой версии сейчас автомобиль стоит 7 699 000 руб.

Tank 500

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Источник: Autonews