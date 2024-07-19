Госдума рассмотрит законопроект о грузоперевозках: что ждет небольшие компании

В России создадут единый реестр грузоперевозчиков и утвердят новые правила

Законопроект, регулирующий деятельность компаний по грузовым перевозкам в России, пройдет первое чтение в Госдуме. Инициативу о создании единого реестра ответственных грузоперевозчиков предложили Минтранс и Ространснадзор.

Необходимость в новых поправках возникла на фоне роста аварийности на дорогах из-за нарушений режима труда и отдыха водителей грузовиков. Для нормализации ситуации предлагается цифровизировать процессы перевозок и использовать электронный документооборот. Таким образом будет обеспечен онлайн-контроль за передвижением грузового транспорта. Если парламентарии поддержат инициативу, то без занесения данных в реестр грузовые автомобили категорий N 2 и N 3 с максимальной массой свыше 3,5 тонн не смогут осуществлять грузоперевозки.

Отмечается, что Ространснадзор провел 1,2 млн профилактических мероприятий в 2023 году, в ходе которых подтвердился факт основных нарушений: несоблюдение режимов труда и отдыха водителями. В ведомстве полагают, что это произошло из-за недостаточного контроля за грузовыми перевозками после отмены лицензирования и перехода к уведомительному порядку начала перевозочной деятельности с 2009 года.

Предлагаемый реестр необходим для улучшения ситуации с аварийностью на дорогах, цифровизации процесса перевозок и использования электронного документооборота. Платформа будет включать сопутствующие сервисы, например, пользователь введет в компьютер место отправки и доставки груза, а программа автоматически выстроит путь следования. Пользователи смогут самостоятельно нанять перевозчиков с учетом их рейтинга и проследить движение товара.

По словам президента Национальной ассоциации перевозчиков Андрея Белова, реестр и платформа «ГосЛог» повысят безопасность дорожного движения, потому что в проекте закона предусмотрено внесение в реестр лиц, отвечающих за ее организацию. В настоящее время на некоторых транспортных предприятиях отсутствуют штатные единицы инженера по организации безопасного движения. Когда реестр начнет функционировать придется компаниям увеличить расходы на соблюдение требований по безопасности и охране труда.

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Источник: Известия