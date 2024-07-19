Этот маленький кроссовер получил очень мощный мотор, АКП и полный привод

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В Японии стартовали предпродажи Lexus LBX Morizo RR c 300-сильным мотором

Компания Lexus представила на рынке Японии новый LBX Morizo RR, дебют которого состоялся на Токийском автосалоне в январе 2024 года. Прием заказов на субкомпактный кроссовер уже стартовал, примечательно то, что 100 экземпляров LBX Morizo RR «Bespoke Build» можно будет приобрести через лотерею. Заявки на участие в лотерее принимают в дилерских центрах Lexus с 18 по 31 июля, они же и уведомят победителей.

Lexus LBX Morizo RR
Lexus LBX Morizo RR
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ГИД ПО КАСКО

Новый LBX Morizo RR оснащен турбированным двигателем G16E-GTS объемом 1,6 л, он обеспечивает высокий крутящий момент 400 Нм. Мощность двигателя составляет 304 л.с., для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 5,2 секунды. Специально для модели разработали специализированную платформу, обеспечивающую оптимальный баланс между маневренностью и мощностью.

Интерьер Lexus LBX Morizo RR
Интерьер Lexus LBX Morizo RR

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Покупателям LBX Morizo RR предлагается на выбор шестиступенчатую механическую коробку передач или восьмиступенчатую АКП, привод – полный. У новинки эксклюзивные передние и задние бамперы, 19-дюймовые кованые колеса и цветные молдинги. В салоне – спортивные сиденья, алюминиевые педали и много акцентов, создающих ощущение единства водителя и машины.

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Источник: cenyavto.com

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Светлана Тарасенко
Фото:Lexus
Количество просмотров 2
19.07.2024
Фото:Lexus
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