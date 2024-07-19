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Мотор Mitsubishi, автомат ZF: модель Nissan возвращается в РФ под другим брендом

Oting в октябре откроет в РФ продажи нового пикапа Palasso на базе Nissan Navara

В России скоро появится новая модель Nissan. В октябре будет представлен Oting Palasso, созданный на базе популярной модели Nissan Navara. Об этом сообщил глава бренда Oting Цзи Цзыюань.

Он пояснил, что в марте этого года была начата работа по сертификации второго автомобиля: модели пикапа хардтоп «Palasso». Начало продаж запланировано на октябрь 2024 года, сообщил Цзыюань.

Oting Palasso
Oting Palasso
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От Nissan Navara у автомобиля 2,0-литровый 218-сильный бензиновый турбомотор Mitsubishi, 8-ступенчатая АКП ZF и жестко подключаемый полный привод, дополненным понижающей передачей и двумя блокировками дифференциалов.

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Позже Oting планирует запустить в России продажи внедорожника длиной 4,8 метра. Уточняется, что работа по сертификации этой модели будет начата в конце этого – начале следующего года, ориентировочный старт продаж намечен на лето 2025 года. На базе какой модели создан третий автомобиль, пока неизвестно.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Ридус

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | За рулем
Количество просмотров 1
19.07.2024
Фото:Depositphotos | За рулем
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