Мотор Mitsubishi, автомат ZF: модель Nissan возвращается в РФ под другим брендом

Oting в октябре откроет в РФ продажи нового пикапа Palasso на базе Nissan Navara

В России скоро появится новая модель Nissan. В октябре будет представлен Oting Palasso, созданный на базе популярной модели Nissan Navara. Об этом сообщил глава бренда Oting Цзи Цзыюань.

Он пояснил, что в марте этого года была начата работа по сертификации второго автомобиля: модели пикапа хардтоп «Palasso». Начало продаж запланировано на октябрь 2024 года, сообщил Цзыюань.

Oting Palasso

От Nissan Navara у автомобиля 2,0-литровый 218-сильный бензиновый турбомотор Mitsubishi, 8-ступенчатая АКП ZF и жестко подключаемый полный привод, дополненным понижающей передачей и двумя блокировками дифференциалов.

Позже Oting планирует запустить в России продажи внедорожника длиной 4,8 метра. Уточняется, что работа по сертификации этой модели будет начата в конце этого – начале следующего года, ориентировочный старт продаж намечен на лето 2025 года. На базе какой модели создан третий автомобиль, пока неизвестно.

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Источник: Ридус