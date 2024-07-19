#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Jaecoo J7
19 июля
Стала известна стоимость владения популярным кроссовером Jaecoo
Аналитики подсчитали расходы на владение...
Стоимость топлива на крупный опт растет — как это отразится на конечном потребителе?
19 июля
Стоимость топлива на крупный опт растет — как это отразится на конечном потребителе?
Минэнерго: ведомство работает над тем, чтобы...
Интерьер Panamera Turbo S E-Hybrid
19 июля
Это самый мощный Porsche Panamera в истории: известна цена
Компания Porsche представила Panamera Turbo S...

Раздражает шум от колес? Эксперты рассказали, как от него избавиться

Эксперты объяснили, как добиться тишины в салоне и снизить уровень шума от шин

Современные автомобили отличаются максимальным комфортом, особенно модели премиум-сегмента. Для многих водителей очень важен акустический комфорт в салоне, ведь благодаря тишине можно общаться без напряжения, слушать музыку и просто получать удовольствие от поездки без шумов извне. На уровень шума влияют рисунок протектора шин, давление в них и увеличенный размер шин.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Поэтому многие автовладельцы улучшают шумоизоляцию салона, а также тщательно выбирают шины с минимальным уровнем шума. Во время движения машины воздушные потоки проходят через специальные канавки для отвода воды на протекторе шин. Из-за этого возникает шум, уровень его громкости варьируется в зависимости от количества и глубины рисунка протекторов.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На хорошей ровной дороге звук шума равномерный и приглушенный, но при наличии неровностей и трещин салон машины наполняется шумами. Давление в шинах тоже влияет на уровень шума, перекачанные шины экономят топливо, но при этом производят больше шума. Недокачанные шины шумят, перегреваются, увеличивают расход топлива и ухудшают управляемость автомобилем.

Шины могут издавать гул после некачественного ремонта, также гул может возникнуть и из-за неправильного ремонта каркаса шины. Увеличенный размер шин тоже повышает уровень шума, поэтому нужно правильно подбирать размер шин, регулярно проверять давление и доверять ремонт только проверенным мастерам, имеющим необходимое оборудование для качественного ремонта.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: njcar.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 1
19.07.2024
Фото:freepik / diana.grytsku
Поделиться:
Оцените материал:
0