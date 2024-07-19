Раздражает шум от колес? Эксперты рассказали, как от него избавиться

Эксперты объяснили, как добиться тишины в салоне и снизить уровень шума от шин

Современные автомобили отличаются максимальным комфортом, особенно модели премиум-сегмента. Для многих водителей очень важен акустический комфорт в салоне, ведь благодаря тишине можно общаться без напряжения, слушать музыку и просто получать удовольствие от поездки без шумов извне. На уровень шума влияют рисунок протектора шин, давление в них и увеличенный размер шин.

Поэтому многие автовладельцы улучшают шумоизоляцию салона, а также тщательно выбирают шины с минимальным уровнем шума. Во время движения машины воздушные потоки проходят через специальные канавки для отвода воды на протекторе шин. Из-за этого возникает шум, уровень его громкости варьируется в зависимости от количества и глубины рисунка протекторов.

На хорошей ровной дороге звук шума равномерный и приглушенный, но при наличии неровностей и трещин салон машины наполняется шумами. Давление в шинах тоже влияет на уровень шума, перекачанные шины экономят топливо, но при этом производят больше шума. Недокачанные шины шумят, перегреваются, увеличивают расход топлива и ухудшают управляемость автомобилем.

Шины могут издавать гул после некачественного ремонта, также гул может возникнуть и из-за неправильного ремонта каркаса шины. Увеличенный размер шин тоже повышает уровень шума, поэтому нужно правильно подбирать размер шин, регулярно проверять давление и доверять ремонт только проверенным мастерам, имеющим необходимое оборудование для качественного ремонта.

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Источник: njcar.ru