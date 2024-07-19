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Стала известна стоимость владения популярным кроссовером Jaecoo

Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Jaecoo J7

Владельцу популярного в РФ кроссовера Jaecoo J7 за пять лет владения этим автомобилем придется заплатить 1,2 млн рублей. При расчетах предполагалось, что пробег машины составит 100 тыс. км и эксплуатировать ее будут в Москве или области.

Jaecoo J7
Jaecoo J7
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J7 доступен в РФ с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем на 186 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним или полным приводом. За месяц расходы на владение составят 21 тыс. рублей, 1 км будет стоить 12,5 рубля.

Интерьер Jaecoo J7
Интерьер Jaecoo J7

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Уточняется, что около 40% от расходов за пять лет уйдет на топливо (490 тыс. рублей). Еще 24% (301,4 тыс.) придется отдать за страховку по каско и 20% (237,5 тыс. рублей) на ТО. На зимнюю резину, ОСАГО, транспортный налог придется менее 10% суммы (до 100 тыс. рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 1
19.07.2024
Фото:Jaecoo
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