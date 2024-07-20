Популярный японский кроссовер вернулся в Россию и подешевел на миллион
В конце июня 2023 года на российском рынке появился новый Nissan Pathfinder, привезенный из Китая. Тогда автомобиль позиционировался как доступная альтернатива классическому американскому Pathfinder, предлагали его по цене 6,9 млн рублей. Однако уже в июле дилеры объявили о снижении цены на модель, и теперь Pathfinder из Поднебесной можно приобрести всего за 5,99 млн рублей.
Скидка в миллион рублей, безусловно, привлекает внимание, особенно в нынешних экономических реалиях. Но интересно, что в техническом плане между машиной, продававшейся за 6,9 млн, и автомобилем, доступным сейчас, никаких отличий нет. Под капотом по-прежнему находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л. с., работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Китайский Pathfinder отличается от своего американского предшественника не только ценой, но и целым рядом других параметров. Китайская версия обладает более современным и агрессивным дизайном, с более выразительной решеткой радиатора и обновленными фарами. Автомобиль обладает более просторным салоном с увеличенным объемом багажного отделения.
В Китае автомобиль оснащен другим мотором, который, хотя и менее мощный, чем американский 3,5-литровый V6, все же обладает хорошими показателями динамики и экономичности.
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Источник: Autonews
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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