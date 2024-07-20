Популярный японский кроссовер вернулся в Россию и подешевел на миллион

Российский дилер привез Nissan Pathfinder из Китая по цене 5,99 млн рублей

В конце июня 2023 года на российском рынке появился новый Nissan Pathfinder, привезенный из Китая. Тогда автомобиль позиционировался как доступная альтернатива классическому американскому Pathfinder, предлагали его по цене 6,9 млн рублей. Однако уже в июле дилеры объявили о снижении цены на модель, и теперь Pathfinder из Поднебесной можно приобрести всего за 5,99 млн рублей.

Nissan Pathfinder

Скидка в миллион рублей, безусловно, привлекает внимание, особенно в нынешних экономических реалиях. Но интересно, что в техническом плане между машиной, продававшейся за 6,9 млн, и автомобилем, доступным сейчас, никаких отличий нет. Под капотом по-прежнему находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л. с., работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Nissan Pathfinder

Китайский Pathfinder отличается от своего американского предшественника не только ценой, но и целым рядом других параметров. Китайская версия обладает более современным и агрессивным дизайном, с более выразительной решеткой радиатора и обновленными фарами. Автомобиль обладает более просторным салоном с увеличенным объемом багажного отделения.

Интерьер Nissan Pathfinder

В Китае автомобиль оснащен другим мотором, который, хотя и менее мощный, чем американский 3,5-литровый V6, все же обладает хорошими показателями динамики и экономичности.

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Источник: Autonews