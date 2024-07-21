Большинство китайских марок исчезнут в ближайшие годы: эксперты объяснили причину

Alixpartners: 85% китайских автопроизводителей будут закрыты в течение 6 лет

В Китае, где электромобили бьют все рекорды популярности, грядут непростые времена. По мнению экспертов консалтинговой компании Alixpartners, 85% китайских автопроизводителей электромобилей закроются в ближайшие шесть лет. Причиной этого станет жестокая ценовая война, разгоревшаяся на фоне стремительного роста популярности электрокаров.

Китайский рынок электромобилей бурно развивается, но эта динамика создает нездоровую конкуренцию. Многие производители, в погоне за долей рынка, вступили в ценовую войну, снижая цены на свои машины до предела. Эта ситуация создает крайне сложные условия для более мелких игроков, которые не могут позволить себе демпинг, как это делает гигантская BYD, компенсирующая низкие цены огромными объемами продаж.

Аналитики Alixpartners прогнозируют, что к 2030 году из 137 китайских производителей электромобилей останется всего 19 наиболее успешных и финансово устойчивых игроков.

С одной стороны, ценовая война – это хорошо для покупателей, которые получают возможность приобрести электромобиль по доступной цене. С другой стороны, прогнозируемое сокращение числа производителей может привести к монополизации рынка, что может негативно отразиться на качестве и разнообразии предлагаемых моделей.

В ближайшие годы китайский авторынок будет характеризоваться интенсивными процессами слияния и поглощения. Более успешные компании будут поглощать менее удачливых конкурентов, консолидируя рынок и снижая количество игроков.

До 2030 года рынок сократится в несколько раз, а число производителей электромобилей значительно уменьшится.

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Источник: Quto