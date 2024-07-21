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В России почти за миллион продают Москвич-2141, простоявший в гараже с 1994 года

В Москве продается Москвич-2141 1990 года с пробегом 18500 км за 950 тыс. рублей

На рынке автомобилей с пробегом появился редкий экземпляр: Москвич-2141, простоявший в гараже с 1994 года. Машина, выпущенная в 1990 году, прошла всего 18 500 километров, что делает ее практически новой.

Москвич-2141
Москвич-2141
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Внешний вид автомобиля действительно впечатляет. Белый кузов без единого следа ржавчины, словно машина только что сошла с конвейера. Коррозия проявилась лишь на выхлопной системе и кромках днища, что вполне объяснимо для автомобиля этого возраста. Подвеска, колёсные арки и даже диски не имеют признаков коррозии, а салон в бежевой тканевой обивке сохранился в идеальном состоянии.

Москвич-2141
Москвич-2141

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Продавец утверждает, что машина не была в авариях и не подвергалась окраске, что подтверждается состоянием лакокрасочного покрытия. Все детали, включая пружины подвески, выглядят как новые, что подтверждает длительное нахождение автомобиля в сухом гараже.

Под капотом у Москвича-2141S 1.5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Для запуска двигателя потребовалась замена бензонасоса, прочистка карбюратора и настройка системы зажигания. Тормозная система также прошла обслуживание.

Интерьер Москвич-2141
Интерьер Москвич-2141

Продавец запросил 950 тысяч рублей, что в два раза больше, чем продавался аналогичный Москвич-2141 с пробегом около 200 километров прошлой осенью.

Высокая цена объясняется состоянием машины: фактически это новый автомобиль, простоявший в гараже 30 лет.

Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Avito
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21.07.2024
Фото:Avito
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