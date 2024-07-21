В России почти за миллион продают Москвич-2141, простоявший в гараже с 1994 года
На рынке автомобилей с пробегом появился редкий экземпляр: Москвич-2141, простоявший в гараже с 1994 года. Машина, выпущенная в 1990 году, прошла всего 18 500 километров, что делает ее практически новой.
Внешний вид автомобиля действительно впечатляет. Белый кузов без единого следа ржавчины, словно машина только что сошла с конвейера. Коррозия проявилась лишь на выхлопной системе и кромках днища, что вполне объяснимо для автомобиля этого возраста. Подвеска, колёсные арки и даже диски не имеют признаков коррозии, а салон в бежевой тканевой обивке сохранился в идеальном состоянии.
Продавец утверждает, что машина не была в авариях и не подвергалась окраске, что подтверждается состоянием лакокрасочного покрытия. Все детали, включая пружины подвески, выглядят как новые, что подтверждает длительное нахождение автомобиля в сухом гараже.
Под капотом у Москвича-2141S 1.5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Для запуска двигателя потребовалась замена бензонасоса, прочистка карбюратора и настройка системы зажигания. Тормозная система также прошла обслуживание.
Продавец запросил 950 тысяч рублей, что в два раза больше, чем продавался аналогичный Москвич-2141 с пробегом около 200 километров прошлой осенью.
Высокая цена объясняется состоянием машины: фактически это новый автомобиль, простоявший в гараже 30 лет.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Avito
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?