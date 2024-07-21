Моторист назвал пять ошибок водителей, приводящих к «масложору»

Эксперт составил список из 5 ошибок, приводящих к повышенному расходу масла

Повышенный расход масла в двигателе автомобиля – проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Обычно «масложор» сигнализирует о старении двигателя, но зачастую он появляется даже у сравнительно новых автомобилей. Причины могут быть разными, и немаловажную роль в этом процессе играет сам водитель.

В данном материале мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые могут привести к возникновению «масложора», опираясь на мнение механиков и практический опыт.

Неправильный выбор моторного масла

Один из самых распространенных факторов, влияющих на расход масла, это неправильный выбор моторного масла. Автопроизводитель указывает в руководстве по эксплуатации рекомендуемые типы и вязкость масла для конкретной модели автомобиля.

Использование масла с неправильной вязкостью (например, слишком жидкого или густого) может привести к неэффективному смазыванию двигателя, перерасходу масла, а также ускорить износ деталей. Некачественное масло может привести к образованию отложений, засорению каналов смазки и ухудшению работы двигателя.

Несвоевременное техническое обслуживание

Отсутствие своевременного обслуживания – верный путь к появлению «масложора».

Загрязненный фильтр не может эффективно очищать масло, что приводит к образованию отложений, загрязнению каналов смазки, а в итоге – к повышенному расходу масла. С течением времени масло теряет свои свойства, становится более вязким и хуже смазывает детали. Это также приводит к повышенному расходу и износу.

Агрессивный стиль вождения

Не стоит забывать, что двигатель автомобиля работает в экстремальных условиях, особенно при агрессивной езде.

Резкое ускорение и длительная езда на высоких оборотах повышают нагрузку на двигатель, что приводит к ускоренному износу и появлению «масложора». Перевозка тяжелых грузов или буксировка прицепа также создает повышенную нагрузку на двигатель, что способствует увеличению расхода масла. Езда по неровным поверхностям увеличивает вибрацию двигателя, что также приводит к «масложору».

Несоблюдение правил эксплуатации

Неправильное использование автомобиля может негативно сказаться на его техническом состоянии.

Не стоит сразу после запуска двигателя резко увеличивать обороты. Нужно дать ему прогреться на холостых оборотах в течение нескольких минут. Также не рекомендуется глушить двигатель сразу после активной езды. Нужно дать ему немного поработать на холостых оборотах, чтобы масло охладилось и стекло с деталей.

Некачественный ремонт двигателя

Неправильный ремонт или использование некачественных запчастей также может привести к появлению «масложора».

Неправильная установка колец может привести к их преждевременному износу и повышенному расходу масла. Изношенные или некачественные колпачки не могут удерживать масло в двигателе, что приводит к его выгоранию.

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Источник: Тарантас Ньюс