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Как понять, что пора менять машину: мы знаем оптимальный момент и условия

Эксперт Болдырев перечислил 4 ключевых фактора для замены старой машины на новую

Перед тем, как продавать свой автомобиль нужно изучить спрос и динамику цен на такую модель, а также учесть перспективы обновления того варианта, который планируется к покупке. Об этом рассказал руководитель по развитию бизнеса проекта «Автотека» Константин Болдырев.

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Рассуждая о том, как выбрать оптимальный момент для замены машины, он назвал четыре ключевых фактора. Во-первых, срок кредита на автомобиль. Болдырев подчеркнул, что при покупке порядка половины новых автомобилей в РФ оформляется автокредит. Раньше его средний срок составлял пять лет, и многие автовладельцы не менять машину до полного погашения займа.

«Однако в 2024 году из-за роста стоимости автомобилей для сохранения посильного ежемесячного платежа дилеры и банки увеличивали срок кредита. В результате по новым выдачам автокредитов этот показатель достиг девяти лет, что может увеличить длительность владения автомобилем», – отметил эксперт.

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Во-вторых, для замены машины показателями являются также техническое состояние, пробег автомобиля, а также текущая ситуация на рынке, отмечает Болдырев, речь идет о порядке цен не только на первичном, но и на вторичном рынке.

«Повышение стоимости как новых, так и подержанных автомобилей существенно влияет на решение о замене. Большинство автовладельцев стремятся заменить свой автомобиль на модель более высокого класса. Однако из-за роста цен цикл замены увеличивается, особенно эта тенденция чувствительна в сегментах до 1,5 млн и до 3 млн рублей», – объясняет автоэксперт.

В-третьих, развитие прогресса – современные автомобили оснащают различными инновационными опциями, подчеркивает Болдырев.

«Продвинутые ассистенты вождения, современные мультимедийные системы, атмосферная подсветку салона, вентиляция сидений и т.п. Эти факторы повышают привлекательность новых моделей и могут стать причиной для замены автомобиля», – объясняет эксперт.

Перед тем, как принимать решение о продаже машины и покупке другой, нужно проанализировать спрос и динамику цен на такие модели, советует Болдырев. А также изучить информацию о перспективах модернизации той модели, которая планируется к покупке. Производители сейчас регулярно проводят апгрейд машин, поэтому иногда стоит дождаться обновленной версии, подытожил Болдырев.

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Источник: radiosputnik.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
22.07.2024
Фото:Depositphotos
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