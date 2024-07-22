Кроссовер от Changan подорожал в России
Купеобразный кроссовер Changan CS85 Coupe, официальные продажи которого начались в России в начале прошлого года, с тех пор подорожал примерно на полмиллиона рублей.
Сейчас автомобиль с 2-литровым мотором мощностью 224 л. с. с 360 Н·м крутящего момента и 8-ступечатой АКП стоит 3,76 млн руб., а на старте продаж он стоил 3,3 млн руб.
Автомобиль внешне похож на Geely Tugella, а по габаритам он сопоставим с BMW X4 или Volkswagen Tiguan. Его размеры 4720х1845х1665 мм при колесной базе 2705 мм.
Changan CS85 Coupe получил адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и другие опции.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews