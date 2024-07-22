Анонсирован прием предзаказов на модернизированный внедорожник с полным приводом

Обновленная версия внедорожника BAW 212 спустя 60 лет выходит на рынок Китая

Спустя 60 лет после дебюта, на китайский рынок выходит обновленная версия BAW 212, прием заказов на внедорожник второго поколения начнется уже 25 июля текущего года. Об этом сообщают китайские СМИ.

BAW 212

Отмечается, что с точки зрения дизайна автомобиль после обновления сохранил классические пропорции кузова и рамную конструкцию. Комплект передних фар отличают двойные линзы и круглые светодиодные полоски внутри, а логотип 212 теперь красуется на передней части крышки моторного отсека, которая украшена модными элементами.

BAW 212

Под капотом у внедорожника стоит турбомотор объемом 2,0 л и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный. В длину внедорожник составляет 4705 мм, размер колесной базы – 860 мм. Внешне внедорожник выглядит классическим, в салоне установлены два дисплея, они призваны обеспечить функционал различных приборов и медиасистемы.

BAW 212

В списке оснащения: система помощи при спуске и стабилизаторы поперечной устойчивости – их можно деактивировать на бездорожье. Передний и задний межколесные дифференциалы снабжены блокировками. Отмечается, что внедорожник способен преодолевать крутые склоны и спуски.

Интерьер BAW 212

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Источник: Autohome