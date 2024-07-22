#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина с ребенком в салоне сорвалась с обрыва: что известно о случившемся
22 июля
Машина с ребенком в салоне сорвалась с обрыва: что известно о случившемся
Автомобиль с 6-летним ребенком в салоне рухнул...
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado
22 июля
Китайцы теперь будут выпускать и японский внедорожник — уже стартовало производство
В Китае встал на конвейер новый японский...
Интерьер Nissan Qashqai
22 июля
Знакомый недорогой «японец» вернулся в Россию: цена вполне доступна
В России дилеры продают новые Nissan Qashqai по...

Анонсирован прием предзаказов на модернизированный внедорожник с полным приводом

Обновленная версия внедорожника BAW 212 спустя 60 лет выходит на рынок Китая

Спустя 60 лет после дебюта, на китайский рынок выходит обновленная версия BAW 212, прием заказов на внедорожник второго поколения начнется уже 25 июля текущего года. Об этом сообщают китайские СМИ.

BAW 212
BAW 212
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Отмечается, что с точки зрения дизайна автомобиль после обновления сохранил классические пропорции кузова и рамную конструкцию. Комплект передних фар отличают двойные линзы и круглые светодиодные полоски внутри, а логотип 212 теперь красуется на передней части крышки моторного отсека, которая украшена модными элементами.

BAW 212
BAW 212

Крупнее Весты, один из самых доступных китайских авто в РФ: тест и обзор

Под капотом у внедорожника стоит турбомотор объемом 2,0 л и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный. В длину внедорожник составляет 4705 мм, размер колесной базы – 860 мм. Внешне внедорожник выглядит классическим, в салоне установлены два дисплея, они призваны обеспечить функционал различных приборов и медиасистемы.

BAW 212
BAW 212

В списке оснащения: система помощи при спуске и стабилизаторы поперечной устойчивости – их можно деактивировать на бездорожье. Передний и задний межколесные дифференциалы снабжены блокировками. Отмечается, что внедорожник способен преодолевать крутые склоны и спуски.

Интерьер BAW 212
Интерьер BAW 212

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
22.07.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0