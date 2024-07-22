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Машина с ребенком в салоне сорвалась с обрыва: что известно о случившемся

Автомобиль с 6-летним ребенком в салоне рухнул со скалы в Иркутской области

В Иркутском районе Приангарья шестилетний мальчик травмировался при падении с крутого речного берега автомобиля. Взрослых в машине не было. Инцидент произошел 21 июля в поселке Большое Голоустное.

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39-летний водитель оставил свою легковушку с находящимся в салоне ребенком на дороге и, судя по тому, что произошло позже, ушел, не установив ручной тормоз.

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Автомобиль сам тронулся с места, съехал с проезжей части и упал с обрыва. Мальчик попал в больницу с травмами.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Информация о состоянии мальчика уточняется.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Прокуратура Иркутской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
22.07.2024
Фото:МВД Медиа
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