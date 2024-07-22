Машина с ребенком в салоне сорвалась с обрыва: что известно о случившемся
В Иркутском районе Приангарья шестилетний мальчик травмировался при падении с крутого речного берега автомобиля. Взрослых в машине не было. Инцидент произошел 21 июля в поселке Большое Голоустное.
39-летний водитель оставил свою легковушку с находящимся в салоне ребенком на дороге и, судя по тому, что произошло позже, ушел, не установив ручной тормоз.
Автомобиль сам тронулся с места, съехал с проезжей части и упал с обрыва. Мальчик попал в больницу с травмами.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Информация о состоянии мальчика уточняется.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Прокуратура Иркутской области