#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проверка на трезвость
23 июля
Остановил инспектор для проверки на трезвость — как не остаться без прав
«За рулем» объяснил, что показания алкотестера...
Машина-«утопленник»: как обезопасить себя от покупки побывавшего в воде авто
23 июля
Машина-«утопленник»: как обезопасить себя от покупки побывавшего в воде авто
Автоэксперты перечислили основные признаки...
Попробуйте отключить ESP, если другим ­способом выбраться из снега или грязи не получается.
23 июля
Когда отключать ESP необходимо? Менять колодки комплектом или можно по одной?
Эксперты «За рулем» ответили на каверзные...

Снова «ваш ребенок попал в ДТП» – предупредите родителей!

Пенсионеров из Астрахани обманули на сотни тысяч рублей на фейковом ДТП

В Астрахани задержали двух мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Полиция отрабатывала сообщение от местной жительницы 1941 года рождения, которой, как она рассказала, позвонил мужчина, преставившийся сотрудником правоохранительных органов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Он сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадал человек, но если последует денежное вознаграждение, то он поможет дочери избежать уголовной ответственности. Посоветовавшись с супругом, который тоже не заподозрил подвоха (очевидно, находясь во взволнованном состоянии), женщина согласилась отдать все (!) свои сбережения в сумме 476 тысяч рублей.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Через некоторое время к ним заявился «напарник» звонившего «сотрудника» и забрал деньги. Только после этого супруги позвонили дочери и выяснили, что ни в какую аварию она не попадала. Полиции удалось выйти на след обоих причастных к мошенничеству, жителей Астраханской области в возрасте 18 и 20 лет. Они действовали по указанию неизвестного, разместившего объявление о «работе» в интернете.

«По условиям нанимателя молодые люди должны были перевести ему похищенную наличность, оставив себе лишь 5 % от суммы. Однако в итоге подельники осознали, что роль нанимателя минимальна и переводить ему добытые преступным путем деньги бессмысленно. Они поделили криминальную добычу между собой и успели потратить её большую часть», – сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

К сожалению, полицейские смогли вернуть пенсионерам только 178 тысяч рублей. Остальное подозреваемые обязались возместить. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, против них заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
23.07.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0