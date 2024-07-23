Снова «ваш ребенок попал в ДТП» – предупредите родителей!

Пенсионеров из Астрахани обманули на сотни тысяч рублей на фейковом ДТП

В Астрахани задержали двух мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Полиция отрабатывала сообщение от местной жительницы 1941 года рождения, которой, как она рассказала, позвонил мужчина, преставившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадал человек, но если последует денежное вознаграждение, то он поможет дочери избежать уголовной ответственности. Посоветовавшись с супругом, который тоже не заподозрил подвоха (очевидно, находясь во взволнованном состоянии), женщина согласилась отдать все (!) свои сбережения в сумме 476 тысяч рублей.

Через некоторое время к ним заявился «напарник» звонившего «сотрудника» и забрал деньги. Только после этого супруги позвонили дочери и выяснили, что ни в какую аварию она не попадала. Полиции удалось выйти на след обоих причастных к мошенничеству, жителей Астраханской области в возрасте 18 и 20 лет. Они действовали по указанию неизвестного, разместившего объявление о «работе» в интернете.

«По условиям нанимателя молодые люди должны были перевести ему похищенную наличность, оставив себе лишь 5 % от суммы. Однако в итоге подельники осознали, что роль нанимателя минимальна и переводить ему добытые преступным путем деньги бессмысленно. Они поделили криминальную добычу между собой и успели потратить её большую часть», – сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

К сожалению, полицейские смогли вернуть пенсионерам только 178 тысяч рублей. Остальное подозреваемые обязались возместить. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, против них заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа