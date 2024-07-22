Такой стиль езды на автомобиле сжирает больше бензина: как сэкономить топливо

Экономист Паулаускас рассказал, как можно сэкономить на бензине в летний период

На фоне высоких цен на бензин автовладельцы ищут способы экономии топлива. Экономист, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку Станислав Паулаускас поделился несколькими советами.

«Резкий старт и остановка, частое переключение передач и высокие обороты двигателя приводят к увеличению расхода топлива. Поэтому для экономии расхода топлива старайтесь ездить плавно, поддерживая постоянную скорость и избегая резких маневров. При скорости более 90 км/час расход топлива возрастает, поэтому старайтесь не превышать скорость», – советует эксперт.

Кроме того, нужно следить за состоянием тормозов и тормозных колодок, их износ может привести к увеличению сопротивления, как следствие – к повышенному расходу топлива, отмечает Паулаускас. Также на снижение расхода повлияют регулярные проверки давления в шинах, подчеркивает Паулаускас.

«Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению сопротивления, „качению“ и, как следствие, к повышенному расходу топлива. Тут важно следить, чтобы давление соответствовало рекомендациям производителя автомобиля», – советует эксперт.

Во время жары приятно, когда в салоне автомобиля комфортная температура, благодаря кондиционеру. Но им тоже нужно пользоваться правильно с целью экономии топлива, обращает внимание Паулаускас.

«Кондиционер потребляет энергию, что также влияет на расход топлива. Сейчас лето, и в жаркую погоду трудно обойтись без кондиционера, но использовать его следует только в самые жаркие часы дня и на минимальной мощности. Если вы не стоите в пробке, то и вовсе можно воспользоваться вентиляцией или открыть окна для проветривания салона», – рекомендует специалист.

Регулярное техническое обслуживание автомобиля тоже будет способствовать экономии бензина. В частности, проверка и замена фильтров, свечей зажигания, регулярная замена масла и других жидкостей помогут сохранить двигатель вашего железного друга в хорошем состоянии, констатирует Паулаускас.

Пробег тоже влияет на расход топлива, поэтому планируйте свои поездки заранее и тщательно прорабатывайте маршрут. По возможности избегайте пробок и выбирайте более короткие пути, подытожил Паулаускас.

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Источник: aif.ru