Водителям прикроют лазейку для получения прав на управление этим видом транспорта

МВД: водители не смогут управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи экзамена

В МВД РФ намерены запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, если они не пройдут специальное обучение с последующим получением прав категории «A». Это следует из проекта приказа ведомства, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 "О введении в действие водительского удостоверения" согласно прилагаемому перечню. В разделе 12 для подкатегории "B1" проставляется отметка "MS", подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа», – говорится в тексте документа.

Отмечается, что данная отметка будет ставиться при наличии водительского удостоверения категории «A» и при получении права на управление транспортом подкатегории «В1» после освоения основной программы профобучения водителей транспортных средств подкатегории «B1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.

В пояснительной записке к документу говорится, что эти нововведения необходимы в целях совершенствования оформления российских национальных водительских удостоверений после вступления в силу федерального закона, дополняющего закон «О безопасности дорожного движения».

«В1» – это подкатегория «В», которая дает право управлять трициклами и квадроциклами.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости