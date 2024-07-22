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Названа дата премьеры нового автомобиля «Москвич»

Новый кроссовер «Москвич 8» представят в столице 1 августа

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Новый кроссовер «Москвич 8» будет представлен 1 августа в столице.

«1 августа в самом центре Москвы откроется выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Там будет представлен семейный семиместный кроссовер «Москвич 8», который поступит в производство и продажу только в конце этого года», – говорится в сообщении.
Тизер кроссовера «Москвич 8»
Тизер кроссовера «Москвич 8»
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Москвич 8 – это 7-местный кроссовер длиной 4824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Силовая установка бензиновый двигатель GDI на 174 л. с. и 7-ступенчатый «робот».

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба автозавода «Москвич»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва | Пресс-служба Автозавод Москвич
22.07.2024
Фото:АГН Москва | Пресс-служба Автозавод Москвич
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