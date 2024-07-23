Авторынку России спрогнозировали рост в 2024 году, но есть нюанс

В НАПИ озвучили 3 варианта сценария развития авторынка России в 2024 году

На рынке России по итогам 2024 года может быть реализовано почти 1,1 млн автомобилей, это на 5,9% больше, чем в прошлом году. Такой базовый сценарий развития ситуации обнародовали в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

По мнению аналитиков, такие показатели возможны при условии увеличения ключевой ставки Центробанка РФ на 1-2% пункта, во втором полугодии 2024 года (произойдет удорожание кредита и лизинга). Вторым условием аналитики назвали отсутствие дополнительного финансирования на государственные программы льготного автокредита и лизинга во втором полугодии. ВВП за 2024 год вырастет на 2,5% по сравнению с уровнем 2023 года, а инфляция составит 6,1%.

Кроме того, по мнению аналитиков НАПИ, по итогам 2024 года китайские бренды займут 56,3% российского авторынка, а доля отечественных брендов составит 34,17%. По оптимистичному сценарию, продажи легковушек вырастут на 8,5% и составят порядка 1,12 млн единиц. Необходимые условия для такого развития событий: ключевая ставка на уровне 16% (кредит и лизинг не подорожают), выделение допфинансирования на программы льготного автокредита и лизинга, рост ВВП на 2,7%, инфляция – 5,1%.

Неутешительный пессимистичный прогноз предполагает рост продаж на 1,1% (1,05 млн легковых авто). Это возможно при условии роста ключевой ставки более чем на 2 процентных пункта, отсутствие допфинансирования на льготные автокредиты и лизинг, рост ВВП на 2% и уровень инфляции в пределах 7,1%.

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Источник: НАПИ