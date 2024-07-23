В кабмине объяснили причину возобновления запрета на экспорт бензина из России

Вице-премьер Новак: в России с 1 августа возобновится запрет на экспорт бензина

В России с 1 августа 2024 года возобновится действие запрета на экспорт бензина. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

«Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается», – уточнил вице-премьер .

Кроме того, Правительство РФ рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь-октябрь тоже, подчеркнул Новак. Решение по этому вопросу примут исходя из показателей по обеспечению внутреннего рынка, а также анализа баланса спроса и предложения, отметил Новак.

«Если мы будем видеть действительно, что на сентябрь и октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято», – констатировал вице-премьер .

Новак сообщил, что решение по этому вопросу могут принять уже в августе, главное – успеть до сентября, подчеркнул Новак.

Напомним, с 1 марта по 31 августа 2024 года в России введен запрет на экспорт бензина. Правительство РФ приняло такое решение с целью сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.

Ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования, а также поставок в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС. В конце мая кабмин снял запрет до конца июня, а затем разрешение на поставки продлили до 1 августа.

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Источник: РИА Новости