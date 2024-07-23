#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти машины из Китая сложно обслуживать — эксперт перечислил марки
23 июля
Эти машины из Китая сложно обслуживать — эксперт перечислил марки
Эксперт Родионов назвал авто из Китая, с...
Lada Niva Sport
23 июля
Niva Sport с двигателем 122 л.с. – известно, когда начнут продавать!
Максим Соколов: Производство внедорожников Lada...
В кабмине объяснили причину возобновления запрета на экспорт бензина из России
23 июля
В кабмине объяснили причину возобновления запрета на экспорт бензина из России
Вице-премьер Новак: в России с 1 августа...

В кабмине объяснили причину возобновления запрета на экспорт бензина из России

Вице-премьер Новак: в России с 1 августа возобновится запрет на экспорт бензина

В России с 1 августа 2024 года возобновится действие запрета на экспорт бензина. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается», – уточнил вице-премьер.

Кроме того, Правительство РФ рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь-октябрь тоже, подчеркнул Новак. Решение по этому вопросу примут исходя из показателей по обеспечению внутреннего рынка, а также анализа баланса спроса и предложения, отметил Новак.

«Если мы будем видеть действительно, что на сентябрь и октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято», – констатировал вице-премьер.

Новак сообщил, что решение по этому вопросу могут принять уже в августе, главное – успеть до сентября, подчеркнул Новак.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Напомним, с 1 марта по 31 августа 2024 года в России введен запрет на экспорт бензина. Правительство РФ приняло такое решение с целью сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.

Ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования, а также поставок в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС. В конце мая кабмин снял запрет до конца июня, а затем разрешение на поставки продлили до 1 августа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:ITAR-TASS
Количество просмотров 1
23.07.2024
Фото:ITAR-TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0