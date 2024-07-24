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Предельный срок ремонта по ОСАГО увеличат — кабмин уже поддержал проект

В Госдуме хотят увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней. Инициаторами проекта стали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

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По словам разработчиков, в условиях санкционного давления участники авторынка, включая дилеров, станции технического обслуживания (СТО), страховые компании, столкнулись с отсутствием запчастей и разрывом логистических цепочек. На этом фоне предлагается увеличить предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства.

В Правительстве РФ законопроект поддержали, но с учетом ряда замечаний. Также указывается на отсутствие в пояснительной записке к нему статистической информации и (или) исследования, подтверждающих необходимость внесения данного нововведения.

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По этой причине кабмин считает целесообразным ограничить увеличение соответствующего срока случаями, когда восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможен в силу отсутствия необходимых запасных частей или материалов. При этом следует учитывать, что доступность запасных частей и материалов зависит в том числе от марки, модели, даты выпуска транспортного средства, отмечается в заключении правительства.

Также в кабмине рекомендуют проработать механизмы, обеспечивающие документальное подтверждение возможности (невозможности) проведения восстановительного ремонта на СТО в течении 30 рабочих дней. Кроме того, необходимо противодействовать потенциальному злоупотреблению страховщиками возможностью продления срока такого ремонта. Чтобы избежать ситуации, когда в законе об ОСАГО будут закреплены нормы, ухудшающие положение потребителя, «следует дополнить законопроект нормой, предусматривающей ограниченный срок действия указанного изменения», убеждены в кабмине.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
24.07.2024
Фото:Depositphotos
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